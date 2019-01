Naukowcy: Piasek na pustyniach nie pochodzi z Ziemi

Piasek plaż i pustyń ma pozaziemskie pochodzenie - twierdzą naukowcy z NASA.

Słynny, nieżyjący już amerykański astrofizyk Carl Sagan kreślił poetycki, ale jak się okazuje, zarazem zgodny z ustaleniami współczesnej nauki obraz wszechświata, w którym nie tylko my jesteśmy stworzeni z gwiezdnego pyłu. Podstawowy element składowy najzwyklejszego piasku powstawał bardzo daleko od naszej planety.

Poniżej dalsza część artykułu

Potwierdzają to wyniki najnowszych badań, opublikowane na łamach pisma „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, zespołem kierował dr Jeonghee Eho.

Z badań przeprowadzonych przez specjalistów z Amerykańskiej Agencji Kosmicznej wynika, że krzem, główny składnik piasku, rodził się podczas gigantycznych erupcji kosmicznych, jakimi były wybuchów gwiazd supernowych.

Aby natknąć się na krzem, a ściśle rzecz biorąc na dwutlenek krzemu (SiO2), wystarczy rzut oka wokół siebie. Jest to kompozyt chemiczny obecny w wielu typach skał na naszej planecie. Używa się go powszechnie między innymi do wyrobu szkła, betonu, do budowy dróg itp.

Krzem, w postaci kwarcu, jest podstawowym składnikiem piasku na plażach i pustyniach, wydobywanego z rzek na potrzeby budownictwa, tworzącego wydmy, niezbyt urodzajne gleby, itp. Piasek jest również podstawowym surowcem do uzyskiwania krzemu niezbędnego do produkowania współczesnych aparatów i urządzeń elektronicznych, od telefonów komórkowych poczynając.

Skorupa ziemska składa się w 60 proc. z krzemu. Badania prowadzone od kilkunastu lat dowodzą, że jest on wszechobecny we wszechświecie. Jednak przez długi czas pozostawało niejasne, gdzie jest jego źródło. Aby wyjaśnić tę zagadkę, naukowcy obserwowali dwa obłoki materii – pozostałości po dwóch supernowych oznaczonych jako Kasjopea A oraz G54.1+0.3. Pozostały one po gwiazdach masywniejszych od Słońca, które zapadły się w sobie (na tym polega wybuch supernowej).

Stosując technikę spektroskopii (analiza widm uzyskanych w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek), astronomowie z NASA analizowali skład obu tych supernowych. Wyszła przy tym na jaw obecność krzemu. Naukowcy skonstatowali, że w przeciwieństwie do dotychczasowych przypuszczeń ziarna kosmicznego krzemu przyjmowały kształt nie tylko kulisty, ale także wydłużony – podobny do piłki używanej do gry w rugby.

Badacze nie odkryli, skąd się bierze ten wydłużony kształt, w wyniku jakiego mechanizmu powstaje taka forma krzemu.

Porównując własne obserwacje z wynikami uzyskanymi przez kolegów z Europejskiej Agencji kosmicznej (ESA), amerykańscy naukowcy spróbowali obliczyć masę krzemu, jaka powstała podczas tych dwóch eksplozji. Uzyskane rezultaty sugerują, że ilość krzemu wygenerowana przez supernowe w dziejach wszechświata jest wystarczająco duża, aby stanowił on znaczną część pyłu kosmicznego, w tym także tego, z którego uformowała się Ziemia ponad cztery miliardy lat temu.

„Wyniki badań naukowców z zespołu dra Jeonghe Rho wskazują, że za każdym razem, gdy spoglądamy przez okno, idziemy po chodniku, zbieramy kamyki na plaży, mamy do czynienia z materiałem powstałym w wyniku eksplozji gwiazd, jakie następowały przed miliardami lat” – stwierdza oficjalny komunikat NASA.