Kardynał Nycz: Krzyż powinien zostać w Sejmie

Jego zdaniem miejsce, gdzie powstaje prawo, to jest miejsce, gdzie powinna być merytoryczna dyskusja. - Nie uważam, żeby spór o krzyż i dyskusja o krzyżu w Sejmie miały należeć do tych merytorycznych – dodał.

Inna posłanka Lewicy, Joanna Senyszyn na antenie Polsat News mówiła, że „sprowadzanie tego do oznaczania swojego terenu, jak to robią katolicy za pomocą zbitych desek, to bardzo duże uproszczenie".

- Później już nigdy nie wszedł do Sejmu, ani żadnej rady wojewódzkiej, ani żadnej innej. Jeśli wierzycie w Opatrzność, to trzeba powiedzieć, że to "ręka boska" go ukarała – stwierdziła Joanna Senyszyn.