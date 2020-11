Nie żyje Henryk Gulbinowicz. Katedra nie dla trumny kardynała

Kardynał Henryk Gulbinowicz na czele archidiecezji wrocławskiej stał przez blisko 30 lat. Metropolitą wrocławskim w 1976 r. mianował go papież Paweł VI, a Jan Paweł II w 1983 r. wyniósł go do godności kardynała.

Poniżej dalsza część artykułu