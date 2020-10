Tomasz Krzyżak: Kościół w politycznej pułapce

Lęk biskupów przed krytyką partii, której bliżej do nauczania Kościoła, sprawił, że między PiS a Episkopatem stawiany jest znak równości. Trudno będzie to zmienić.

W trwającej w Polsce awanturze wokół aborcji – bo to, co się dzieje, debatą trudno nazwać – rykoszetem dostał Kościół. W dużej mierze na własne życzenie. Zacznijmy jednak od początku. Poniżej dalsza część artykułu

„Nie zabijaj" – takie przekazanie znalazło się na tablicach, które Mojżesz otrzymał od Jahwe przed kilkoma tysiącami lat. Dekalog jest jedną z podstaw, na których opiera się chrześcijaństwo. Kościół nie od dziś naucza, że piąte przykazanie odnosi się do życia od momentu jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nie jest to prawo nowe. Trudno zatem oczekiwać od hierarchii, tysięcy księży i milionów katolików, by o tym prawie zapomnieli i powiesili je na kołku. Ich obowiązkiem jest przypominanie o tym na każdym kroku bez lęku przed taką lub inną opcją polityczną. Bez lęku o instrumentalne wykorzystanie nauczania Kościoła. Oczekiwanie, by Kościół wyparł się tego przykazania, jest po prostu zwyczajnym idiotyzmem. Podobnie jak idiotyzmem byłoby oczekiwanie, że hierarchia odetnie się od pomysłów, których celem jest zwiększenie ochrony życia.

A jednak ubiegłotygodniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało atak na biskupów, księży. Doszło do przypadków zakłócania mszy św., wypisywania obraźliwych haseł na murach świątyń. W Kościele dostrzeżono sprawcę – takiego, a nie innego – orzeczenia TK.

Na początku lat 90. XX w. – tuż po tym jak Polska odzyskała niepodległość – jednym z najgorętszych tematów w debacie publicznej była kwestia aborcji. Biskupi byli wówczas jej aktywnymi uczestnikami. Publicznie spierali się z politykami i nigdy nie ukrywali, że zależy im na prawnej ochronie życia. „Zgniły kompromis" – jak zwykło nazywać się ustawę z roku 1993, w której zapisano kilka przesłanek umożliwiających aborcję – hierarchia przyjęła z pewną rezerwą. W kolejnych latach, gdy raz po raz dyskusja o aborcji powracała, biskupi zabierali głos, ale był to głos wyważony – daleko mu było do twardości z początku lat 90. Biskupi, owszem, popierali dążenia do pełnej ochrony życia poczętego, zapewniali o poparciu dla tego typu inicjatyw, prosili o modlitwę, ale na tym swoją rolę kończyli. Wydaje się nawet, że na pierwszym planie zaczęli stawiać pozytywne przepowiadanie i formowanie ludzkich sumień.