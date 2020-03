Wielkanoc inaczej niż zazwyczaj

KEP zaleca np., by w Wielki Czwartek przedpołudniową Mszę Krzyżma, w czasie której święcone są oleje używane w trakcie roku m.in. do sakramentów chrztu, bierzmowania czy namaszczenia chorych, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia, ograniczyć tylko do najbliższych współpracowników biskupa.

Zalecenia KEP nie są obligatoryjne. Każdy biskup może wydać swoje zarządzenia, ale z informacji „Rz" wynika, że biskupi konsultują się między sobą tak, by w całej Polsce obowiązywały te same zasady.

Co dalej? W niektórych diecezjach pojawiają się już pytania co z pierwszymi komuniami, które zazwyczaj organizuje się w maju. Diecezja zielonogórsko-gorzowska w specjalnym komunikacie napisała, że jest za wcześnie, by podejmować decyzje o ich odwoływaniu czy przekładaniu na wrzesień. „Uzależnione one będą przede wszystkim od zarządzeń władz państwowych i wynikać będą z troski o dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz ich rodzin. (...) Sytuacja jest nadzwyczajna, stąd wymaga od nas wszystkich roztropnego podejścia, cierpliwości, a zarazem gotowości na każdy scenariusz" – czytamy w komunikacie.