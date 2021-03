W kościołach o wymianie pieców. Na zdrowsze dla ludzi i środowiska

To finał akcji „Bóg daje życie, a smog je zabiera" prowadzonej wspólnie przez Polski Alarm Smogowy wraz ze Światowym Ruchem Katolików ŚRKŚ na rzecz Środowiska i prasą katolicką.

Smog zabija, a to grzech

Jest ona częścią programu ŚRKŚ pod nazwą „Zielone parafie". Informacje o uchwałach antysmogowych, o konieczności wymiany starych urządzeń grzewczych na węgiel i drewno oraz możliwych do pozyskania na ten cel dotacjach, trafiły do ośmiu tysięcy parafii w całej Polsce.

Każdego roku w Polsce smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci blisko 50 tysięcy osób. Podczas pandemii zanieczyszczenie powietrza wzmaga niebezpieczeństwo – przyczynia się również do dodatkowych zgonów z powodu COVID-19.

- Od każdego z nas zależy, czy powietrze, którym oddychamy w naszych miastach będzie służyło zdrowiu i życiu, czy będzie przyczyną chorób i wcześniejszej umieralności. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice Laudato si, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog, zawierający m.in. przykazanie: „Nie zabijaj" – napisali we wspólnym liście pasterskim abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, bp Ignacy Dec, biskup świdnicki i bp Zbigniew Kiernikowski, biskup legnicki.

Finał akcji odbywa się w dziś. Do ośmiu tysięcy parafii w całej Polsce, wraz ze specjalnym numerem Gościa Niedzielnego, trafiły dziś materiały informujące o problemie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego rozwiązania w tym między innymi możliwości uzyskania dotacji na wymianę kotła.

Celem programu "Zielone parafie" jest włączenie wiernych we wdrażanie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii, dzięki którym będą one bardziej ekologiczne.

Założenia programu opierają się na ekologii integralnej w duchu encykliki Laudato si' papieża Franciszka, skierowanej do "wszystkich ludzi dobrej woli".

Program „Czyste Powietrze" to największy w Polsce system dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Aby spełnić kryteria programu „Czyste Powietrze", modernizacja musi dotyczyć oddanego do użytku jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 100 tys. złotych.

W zależności od poziomu dofinansowania można liczyć na wsparcie: do 10 tys. złotych – na samą termomodernizację bez wymiany pieca, do 25 tys. złotych – na wymianę pieca i termomodernizację, czy do 30 tys. złotych na wymianę pieca, montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizację budynku.