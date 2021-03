Maj bez komunii świętych? Metropolia wrocławski już zdecydował

Archidiecezja wrocławska jako jedna z pierwszych w Polsce wydała dekret w tej sprawie. W dokumencie zaznaczono, że jeśli nauka będzie odbywała się w szkołach, wówczas decyzje o przyjęciu przez dzieci Pierwszej Komunii powinni podjąć rodzice w porozumieniu z proboszczem. A jeśli lekcje w szkołach będą zawieszone, to uroczystości powinny zostać odwołane.

– Jest to spowodowane faktem, iż w tym momencie trudno jest przewidzieć jak będzie przebiegać rozwój III fali pandemii oraz jakie będą podejmowane decyzje przez władze państwowe – napisał abp Kupny.

Prosi też proboszczów by w porozumieniu z rodzicami, oraz przestrzegając wszelkich rozporządzeń władz kościelnych i państwowych ustalać na szczeblu parafialnym najbardziej odpowiednie rozwiązania, które będzie można modyfikować wraz ze zmianami okoliczności wynikających z sytuacji epidemicznej.

W swoim dekrecie podkreśla też, że w momencie planowania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej do rozważenia przez księży proboszczów pozostawia możliwości, w parafiach, gdzie jest mało dzieci, które mają przyjąć sakrament, może się on odbyć w wyznaczonych terminach, ale przy zachowaniu limitów dotyczących zgromadzeń i pozwoleniu na późniejszym przystąpieniu do Pierwszej Komunii dzieci, których rodzice obawiają się zakażeń.