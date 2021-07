Archidiecezja Łódzka została udziałowcem Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach

Portal ekutno.pl podał, że Archidiecezja Łódzka objęła 6 tys. udziałów o łącznej wysokości 3 mln zł, a wysokość kapitału zakładowego gminnej do tej pory spółki to 5 867 500 zł. Informację o wykupieniu ponad połowy udziałów potwierdził w rozmowie z Radiem Łódź ks. Paweł Kłys, rzecznik Archidiecezji. - Jesteśmy żywo zainteresowani rozwojem tej spółki, dalszym jej funkcjonowaniem, ponieważ sami korzystamy z jej usług, przywożąc na wysypisko, znajdujące się pod zarządem tej spółki odpady z cmentarzy, znajdujących się na terenie Archidiecezji Łódzkiej. Angażując się w rozwój tej spółki chcemy zainwestować w nową sortownię śmieci, a także rozbudowanie kompostowni znajdującej się na terenie spółki - powiedział.

Umowa notarialna została zawarta 22 kwietnia 2021 r. Od tego czasu na sesjach Rady Miejskiej w Krośniewicach dwukrotnie rozmawiano na temat Zakładu Usług Komunalnych, ale o transakcji nikt nie poinformował. Radni mieli dowiedzieć się o umowie dopiero 29 czerwca, kiedy informacja o nowym udziałowcu pojawiła się na stronie internetowej KRS.

Sławomir Kępisty, przewodniczący krośniewickiej Rady Miasta, ocenił, że transakcja jest niezgodna z prawem i poinformował o tym prokuraturę. - To działanie jest moim zdaniem naganne, ponieważ pozbywamy się 60 proc. majątku. Jeśli ta firma była warta około 14 mln złotych, to wyrzuciliśmy 8 mln złotych z naszego majątku. Co stało się z pieniędzmi, które wpłynęły z tej transakcji? Gdzie one trafiły? Powinniśmy jako Rada Miejska o tym wiedzieć. Co dalej z perspektywą rozwoju Zakładu Usług Komunalnych? - mówił w rozmowie z ekutno.pl.

Z opinią, że sprzedaż udziałów była niezgodna z prawem, nie zgadza się burmistrz Katarzyna Erdman. - Szukaliśmy wielu inwestorów, nawet w partnerstwie prywatno-publicznym. Jednak stwierdziłam, że kuria, która nie jest przedsiębiorcą, będzie do tego godnym inwestorem - powiedziała w rozmowie z Radiem Łódź.

4 lipca w Krośniewicach odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrz Erdman. Początkowo miało się ono odbyć 10 stycznia, ale komisarz wyborczy przełożył je z uwagi na drugą falę pandemii Covid-19.