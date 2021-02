Sprawa ks. Dymera. "Moralny upadek Kościoła i polityki" ks. Andrzej Dymer PAP

- Pieniądze były jednym z głównych powodów pozycji ks. Andrzeja Dymera i gwarantem spokoju – mówi Michał Stankiewicz, dziennikarz "Rzeczpospolitej", który już w 2014 r. opisywał czyny i wpływy ks. Dymera. - To, co zobaczyliśmy, świadczy o moralnym upadku instytucji kościoła katolickiego w Szczecinie – mówi natomiast Tomasz Krzyżak, również dziennikarz "Rzeczpospolitej". Wczoraj telewizja TVN24 wyemitowała reportaż dotyczący seksualnego wykorzystywania nieletnich przez ks. Andrzeja Dymera. Szczecińscy biskupi wiedzieli o tym od 1995 r. Dzisiejszy poranek przyniósł informację o śmierci księdza Dymera, a popołudnie, że Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii, zakończyła postępowanie w sprawie w związku ze śmiercią duchownego.