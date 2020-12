Papież Franciszek: Konsumpcjonizm zabrał nam Boże Narodzenie

- W tych trudnych czasach, zamiast narzekać na to, co pandemia nam uniemożliwia, uczyńmy coś dla tych, którzy mają mniej; nie kolejny prezent dla nas czy dla naszych przyjaciół, lecz dla potrzebującego, o którym nikt nie myśli - powiedział papież, zwracając się do wiernych przed modlitwą Anioł Pański.

Franciszek apelował, by odpowiednio przygotować się do Bożego Narodzenia. - Nie pozwólmy, by kierował nami konsumpcjonizm - podkreślił, przestrzegając przed "szaleństwem" m.in. zakupów. - Konsumpcjonizm zabrał nam Boże Narodzenie. W betlejemskim żłóbku nie było konsumpcjonizmu - była rzeczywistość, ubóstwo, miłość - mówił papież.