Rzecznik Praw Dziecka: Słowa o. Rydzyka były niepotrzebne

Tadeusz Rydzyk podczas rocznicowej mszy zorganizowanej w 29. urodziny Radia Maryja stanął w obronie biskupa Edwarda Janiaka, który podejrzany jest o tuszowanie pedofilii.

- To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił o. Rydzyk. Redemptorysta nazwał biskupa Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". - Media to zrobiły, media tak robią, nie dajmy się jako katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, filmidło jakieś zrobią (...) - powiedział o. Rydzyk nawiązując do filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", którego bohaterem był biskup Janiak.

Opozycja zarzuciła Mikołajowi Pawlakowi, że nie zareagował na słowa duchownego, gdy uczestniczył w nabożeństwie.

- W sprawie niedawnych słów o. Rydzyka jednoznacznie wyraziłem swoje stanowisko, pokusa nie tłumaczy przestępstwa. W zwalczaniu pedofilii musimy być jednoznaczni, nie miejsca na żadne relatywizowanie - powiedział w niedzielę w rozmowie z Polskim Radiem Rzecznik Praw Dziecka.

- Wypowiedź o. Rydzyka dotknęła przede wszystkim osoby, który były pokrzywdzonymi w tych sprawach. Musimy dbać o najsłabszych - dodał Mikołaj Pawlak.