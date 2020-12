Tadeusz Rydzyk o pedofilii: A kto nie ma pokus?

Rydzyk skomentował m.in. dokumenty na temat pedofilii w Kościele, które ostatnio pojawiły się w mediach. Nazwał je "filmidłami".

- Katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą odpowiedzialni za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła. Jeszcze niektórzy to nazywają "dokument" - mówił.

Ocenił, że wspomniane materiały są zmanipulowane, a "kościół nie powinien się bać, tylko upominać się o sprawiedliwość".

- Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się. Nie dajmy się. I w Kościele się nie dajmy. To że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże - wezwał hierarcha.