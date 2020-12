Szymon Hołownia: Tchórzostwo KEP. Większość schowała głowę w piasek

- To brednie opowiadane pewnie z powodu jakiejś korporacyjnej lojalności. Być może biskup Janiak w szczególny sposób wspierał, jak to się mówi językiem kościelnym, dzieła ojca Tadeusza Rydzyka - komentował Hołownia.

Hołownia liczy na to, że sobotnie zdarzenie to był "jeden z ostatnich aktów publicznego zgorszenia, który w wypadku tego zakonnika obserwujemy".

W ocenie Hołowni duchowni są obecnie oderwani od rzeczywistości. - To jest absurdalne wbijanie sobie do głów, że ksiądz jest kimś lepszym i większym. Niektórzy z nich uwierzyli, że są ponad prawem, że są ponad jakimkolwiek porządkiem moralnym. Trzeba im przywrócić świadomość, że wcale poza nim nie są - powiedział.

- Mówię to jako katolik: nie wiem, po co nam dziś episkopat Polski. On nic do mojego życia nie wnosi, nie ma go w ważnych kwestiach, a jak się wypowiada, to prawie zawsze bez żadnego znaczenia dla rzeczy, które się realnie dzieją - skomentował.