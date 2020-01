Abp Głódź: Ochrona środowiska nie może być celem samym w sobie

Sympozjum „Oblicza ekologii” zorganizowane zostało w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, należącej do Fundacji Lux Veritatis. W czasie sympozjum odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłego w zeszłym roku byłego ministra środowiska Jana Szyszkę.

- W chrześcijańskiej postawie wobec zagadnień, które stanowią domenę ekologii, wobec świata przyrody na plan pierwszy ma wychodzić świadomość, że jest to wielki dar Boga. Źródło wartości, które stanowią osnowę ludzkiego życia - mówił w czasie kazania arcybiskup. - Z tego Franciszkowego ducha czerpie wielu chrześcijan i ludzi dobrej woli angażujących się w działalność proekologiczną, której celem – najprościej rzecz ujmując – jest ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie cywilizacyjnym zagrożeniom - tłumaczył.

Choć, jak zauważył metropolita gdański, „ekologia to od lat temat głośny, wyrazisty” ale „obecny także w magisterium Kościoła, w refleksji teologicznej, etycznej, moralnej”, to „ochrona środowiska nie może być celem samym w sobie”. - Bo przecież w naturalny sposób jest sprzęgnięta z człowiekiem, z jego teraźniejszością i przyszłością. Macie też jasną świadomość, że niepotrzebne są jej jakiekolwiek szczudła ideologii, bo to wypacza jej istotę, jej cel, jej sens - przemawiał hierarcha.

- Do naszej ojczyzny napływają, znajdując wyznawców i zwolenników, agresywne i ekspansywne prądy ekologizmu, raczej ideologii ekologizmu. Negują świat chrześcijańskich wartości, które od wieków kształtują polskie pokolenia. Nie tylko polskie, także europejskie. Kulturę, cywilizację, codzienne życie - przekonywał w Toruniu abp Głódź.