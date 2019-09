Abp Jędraszewski: Próbuje się zniszczyć przedszkolne dzieci

Abp wrócił w swoich słowach do epoki Oświecenia, gdy kwestionowano istnienie Boga, a zwracano się w stronę rozumu człowieka.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski mówił w homilii, że „miłość małżeńska musi być budowana na bezgranicznym zaufaniu do Boga, który pomoże w chwilach trudnych”.

Dziś do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymowały rodziny z Archidiecezji Krakowskiej. W mszy uczestniczył prezydent Andrzej Duda.

- Wiemy, że ten rozum, opierając się tylko na własnych możliwościach, skompromitował się. Najbardziej tragicznie 80 lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa i pociągnęła za sobą ogrom nieszczęść, nienawiści, przemocy i okrucieństwa - powiedział.

- Rozum się wówczas skompromitował odrzucając Pana Boga, więc stwierdzono, że nie on, ale ciemne siły w człowieku związane z seksem – to jest istota człowieka. I to głosi się dzisiaj w postaci ideologii gender i ideologii LGBT - dodał duchowny.

- W ten sposób próbuje się niszczyć już małe, jeszcze przedszkolne dzieci, odbierając im prostotę spojrzenia i czystość ich oczu. Tę piękną postawę niewinności, która nas starszych tak często wzrusza. To chce się im odebrać i chce się zniszczyć, planując także niszczenie całych społeczeństw i narodów. Bo jakżeż można żyć, gdy podważona jest tożsamość człowieka wynikająca z tych – wydawałoby się najbardziej oczywistej, biologicznej sprawy, jaką jest to, że człowiek jest kobietą i mężczyzną? To się kwestionuje w imię obłąkańczych ideologii, które stają się dla wielu obowiązkowe - mówił.