Więcej wiernych w kościołach w niedzielę

W porównaniu z ostatnim badaniem wzrosła liczba katolików biorących udział w niedzielnych mszach świętych – wynika z danych przedstawionych we wtorek przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Wzrasta też liczba dzieci, którym udzielono sakramentu Chrztu.

Najnowsze dane za 2017 rok mówią, że na niedzielne msze chodziło 38,3 proc. katolików, do komunii świętej przystępowało 17 proc. To oznacza wzrost o niecałe dwa punkty procentowe w porównaniu z 2016 rokiem, gdy zanotowano najniższy po 1980 roku udział katolików w niedzielnych mszach świętych.

Najwięcej osób chodzi do kościoła w południowo-wschodnich diecezjach. Pierwsze miejsce należy do diecezji tarnowskiej, w której na niedzielną mszę uczęszcza 72 proc. katolików.

Najniższa frekwencja na niedzielnej mszy była w diecezjach łódzkiej i szczecińsko-kamienieckiej. Tam do kościoła szło jedynie 24,6 proc. wiernych. Jeden z najniższych wskaźników jest również w diecezji warszawskiej (obejmującej prawobrzeżną Warszawę i kilka powiatów zachodnich) – 27,3 proc.

Co ciekawe, z danych wynika, że tam, gdzie jest najniższy wskaźnik uczestnictwa w mszach świętych, jest też największy odsetek kobiet biorących udział w nabożeństwach.

W diecezji tarnowskiej ponad 55 proc wiernych to kobiety, ale już w diecezji łódzkiej, szczecińsko-kamienieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz warmińskiej to ok. 63 proc.

W 2017 roku w Polsce pracowało 24917 księży pełniących posługę w sumie w 10 392 parafiach.

W porównaniu z 2016 rokiem wzrosła nie tylko liczba wiernych uczestniczących we mszach świętych, ale też liczba udzielonych chrztów z 374 tys. w 2016 r do 392 tys. w 2017.

Zmalała natomiast liczba katolickich ślubów w 2017 roku było ich 133 tys., rok wcześniej 136 tys.