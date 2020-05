W Namibii nikt nie umarł

Stan wyjątkowy przedłużono o pół roku. – To środek radykalny i drakoński – uważa Frank Steffen, redaktor naczelny jedynego niemieckojęzycznego dziennika w Namibii i całej Afryce.

Jest szefem „Allgemeine Zeitung”, dziennika o nakładzie 4 tys. egzemplarzy. To niezwykły wynik, bo mieszkańców, dla których niemiecki to język ojczysty, jest od 12 tys. do 14 tys.