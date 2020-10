Unia czeka na szczepionki. Ale do kogo trafią najpierw?

Z takim przesłaniem miał zasiąść Mateusz Morawiecki do zaplanowanego na czwartkowy wieczór szczytu UE. Tym razem w formie wideo – sytuacja epidemiologiczna w całej UE jest już bardzo niebezpieczna i trudno byłoby wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego przywódcy zjeżdżają do bardzo zainfekowanej Brukseli, skoro obywatelom radzą siedzieć w domach.

Tym razem temat rozmów miał być tylko jeden – Covid-19. I choć opieka zdrowotna to wyłączne kompetencje państw członkowskich, to jednak w nadzwyczajnych czasach zarazy pojawiły się próby koordynacji. Pozytywnym przykładem jest szczepionka. To Komisja Europejska w imieniu 27 państw członkowskich negocjuje z sześcioma firmami farmaceutycznymi i ma już zakontraktowanych 900 mln dawek, z opcją dokupienia kolejnych 700 mln. Nie wszystkie programy badawcze zakończą się sukcesem, Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, szacuje, że UE może mieć 700 mln dawek na 446 mln obywateli. Ale nie wszystkie będą od razu, trzeba więc ustalić priorytety, kogo testować najpierw. Polska chce, żeby zasady były podobne we wszystkich państwach UE.