Wariant Delta. Weterani na pierwszy ogień

Departament ds. Weteranów, który zarządza jednym z największych systemów opieki zdrowotnej w kraju, w poniedziałek zapowiedział, że jego 100 tys. pracowników medycznych będzie musiało zaszczepić się przeciw covidowi. To pierwsza agencja federalna, która wprowadza taki wymóg, ale zdaniem ekspertów za jej przykładem mogą pójść kolejne.

W stanie Kalifornia oraz w mieście Nowy Jork pracownicy zatrudniani przez stan i miasto będą musieli albo zaszczepić się, albo co tydzień badać na obecność wirusa. Wymóg ten obejmie ponad 2,2 mln osób w Kalifornii oraz 45 tys. w mieście Nowy Jork. Przed takim wyborem stanęły też tysiące pracowników szpitali w całym kraju, w tym prestiżowego Mayo Clinic.

– Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, rodzin, społeczności i narodu zależą od tego. Wiemy, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu powikłaniom oraz zgonom spowodowanym Covid-19 – stwierdzają Stowarzyszenie Amerykańskich Farmaceutów, Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego oraz 55 innych fachowych zrzeszeń, zachęcając organizacje zdrowotne do wprowadzania wymogu szczepień.

– Możemy to nazwać punktem zwrotnym w walce z wirusem – powiedział Mark Ghaly, sekretarz zdrowia Kalifornii, zwracając uwagę, że miliony ludzi w jego stanie nie są zaszczepione, podobnie jak połowa mieszkańców Ameryki, w tym – jak się szacuje – 30 proc. pracowników szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej.

Z drugiej strony z każdym dniem rośnie liczba zakażonych nową odmianą wirusa oraz osób, które trafiają do szpitali z ostrymi powikłaniami. Dobowa liczba zakażonych w USA wzrosła czterokrotnie z 13 tys. na początku lipca do 54 tys. w ostatnim tygodniu, a liczba zgonów – o 19 proc. Przy czym ostre przypadki i hospitalizacje dotyczą głównie osób niezaszczepionych.

– Patrząc na to, jak rozwija się sytuacja z deltą, naszym zdaniem to najwyższy czas, żeby wprowadzić obostrzenia oraz wymogi szczepień – mówi Ghaly.

Administracja prezydenta Joego Bidena rozważa rekomendację, aby podobne rozporządzenia wprowadziły stany oraz regiony na południu i środkowym zachodzie kraju, w których procent zaszczepionych jest niski, a zachorowań – wysoki. Przedstawiciele administracji zastanawiają się też nad tym, czy nie zachęcić właścicieli biznesów usługowych i innych instytucji, by wymagali dowodu szczepienia jako warunku powrotu do pracy.

Wciąż jednak ostrożnie podchodzą do tematu federalnych wytycznych, bo boją się, że zostaną upolitycznione i wywołają ataki konserwatywnych republikanów, przeciwnych ograniczeniom związanym z walką z koronawirusem.

Jednym z głosów opozycji jest ultrakonserwatywna i mocno kontrowersyjna nawet w kręgach republikańskich kongresmenka Marjorie Taylor Greene z Georgii, która prowadzi kampanię antyszczepionkową, często porównując szczepienia do Holokaustu. W niedzielę umieściła na Twitterze zdjęcie ogłoszenia na drzwiach restauracji, które oznajmiało, że w związku z kilkoma przypadkami zakażeń w ubiegłym tygodniu restauracja nie będzie obsługiwać klientów bez świadectwa szczepienia. – To się nazywa segregacja – stwierdziła Greene.

W czerwcu Greene przeprosiła za porównania do Holokaustu po wizycie w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu i po fali krytyki ze strony republikańskich ustawodawców. Nie zmieniła jednak swojej retoryki. Niedawno porównała wysiłki administracji Bidena związane z zachęcaniem Amerykanów do szczepień do działalności „brunatnych koszul".