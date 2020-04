Walka z koronawirusem w domu Wielkiego Brata

Są one elementem nowej wersji tarczy antykryzysowej, nad którą trwają intensywne prace w rządzie. To, co się w niej znajdzie, jako pierwsza ujawniła w niedzielę „Rzeczpospolita". Będzie m.in. rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia składek do ZUS i specjalne świadczenia dla rolników w kwarantannie.