Chadeccy posłowie bez skrupułów w zarabianiu na covidzie

Prokuratura bada od pewnego czasu biznesowe powiązania niemieckich polityków i spodziewane są dalsze sensacje. Na razie, jak utrzymuje tygodnik „Der Spiegel", w obozie CDU/CSU wybuchła panika, gdyż tego rodzaju afery mogą mieć wpływ na wynik wyborczy. Stąd wezwania pod adresem obu posłów, aby pożegnali się z mandatami poselskimi. Wiązałoby się to jednak z utratą części świadczeń, co skłaniało obu deputowanych do zapowiedzi, że odejdą z polityki dopiero po zakończeniu obecnej kadencji Bundestagu (wybory są pod koniec września). Szefowie CDU i CSU są bezsilni i próbują ratować sytuację dramatycznymi apelami w rodzaju, że nie ma miejsca w Bundestagu dla bogacących się na cudzym nieszczęściu. Co więcej okazało się, że kolejny z deputowanych CDU prowadzi nielegalną działalność lobbystyczną na rzecz rządu Azerbejdżanu.