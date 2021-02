Japonia dopiero zaczyna szczepienia

W marcu zastrzyki będą przyjmować pozostali pracownicy służby zdrowia. Grupa 65 plus, szczególnie liczna w jednym z najstarszych społeczeństw na świecie, musi czekać do kwietnia. Premier Yoshihide Suga powiedział, że „poważnie" traktuje to, że Japonia tak późno w porównaniu z innymi krajami przystępuje do szczepień. – Ale najważniejsze, że zaczynamy – dodał.