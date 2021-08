Koronawirus. Wietnam: COVID szaleje w mieście, wojsko na ulicach

W Wietnamie od początku epidemii wykryto 348 tys. zakażeń koronawirusem i co najmniej 8 277 zgonów chorych na COVID-19.

Większość tych zakażeń i zgonów zarejestrowano po 1 maja, przede wszystkim w Ho Chi Minh City i otaczających je prowincjach. Obecną falę epidemii napędza wariant Delta koronawirusa SARS-CoV-2.

W Ho Chi Minh City od początku lipca zaczęto wprowadzać obostrzenia, ale nie zahamowały one wzrostu zakażeń co skłoniło władze do ogłoszenia w piątek, iż od poniedziałku w mieście obowiązywać będzie ścisły lockdown, a mieszkańcy miasta mają od tego dnia nie wychodzić z domów, nawet po zakup żywności. Żywność ma dostarczać mieszkańcom miasta wojsko.

Zapowiedź tak surowych obostrzeń sprawiła, że ludzie rzucili się do sklepów, których półki szybko opustoszały. Władze poinformowały potem, że reżim lockdownu nie będzie aż tak surowy i w niektórych częściach miasta mieszkańcy będą mogli robić zakupy spożywcze.