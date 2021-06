Koronawirus w Polsce. Jakie zmiany w obostrzeniach w czerwcu?

Szef resortu zdrowia zapowiedział we wtorek, że w kwestii obostrzeń przedstawi dziś "dalsze kroki luzujące". - To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - oświadczył.

- To o tyle pozytywna wiadomość, że od początku maja realizujemy bardzo odważny program luzowania obostrzeń, a nie przekłada się to na wzrost liczby zakażeń - zaznaczył. Dodał, że spada także liczba zgonów związanych z COVID-19.

Zmiany w obostrzeniach

Adam Niedzielski przedstawił zmiany w obostrzeniach, które mają obowiązywać od 6 do 25 czerwca. Powiedział, że na razie zmiany nie są duże. W przyszłym tygodniu rząd ma podać decyzje dotyczące okresu do końca sierpnia.

- To są plany, które w zależności od sytuacji epidemicznej będą mogły podlegać korektom - zastrzegł.

- Od 6 czerwca będą przedłużone do 25 czerwca w tej chwili obowiązujące reguły, reżim sanitarny, ale dodatkowo zdecydowaliśmy się na takie zmiany być może nie o fundamentalnym charakterze, ale które korygują to, co do tej pory regulowało zasady sanitarne - powiedział.

- Myślę, że najważniejszym zagadnieniem jest to, że przywracamy możliwość prowadzenia w tradycyjny sposób targów, konferencji, wystaw z limitem, który dotyczy innych zdarzeń w obiektach zamkniętych, gdzie 1 osoba przypada na 15 metrów kwadratowych - oświadczył.

Limit 1 osoby na 15 m2 będzie dotyczył też sal zabaw dla najmłodszych, które były do teraz zamknięte.

- Bardzo ważnym elementem jest kwestia imprez i zgromadzeń. Mówimy o weselach, o zgromadzeniach publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy limit do 150 osób - do tej pory wynosił on 50 osób - powiedział minister.

Przekazał, że w transporcie zbiorowym limit obłożenia zostanie zwiększony do 75 proc.