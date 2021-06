Kult mówi "nie" koncertom tylko dla zaszczepionych

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że należy spodziewać się, że zostanie przedstawiony plan zakładający organizowanie koncertów tylko dla osób zaszczepionych na COVID-19.

- Myślę, że jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale na pewno taki plan będzie przedstawiany. Wiem, że premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski także będą to komunikować - mówił Kraska.

- Już w tej chwili to działa, przecież na tzw. imprezach rodzinnych, czyli na weselach, gdzie jest limit 50 osób, niewliczane są osoby, które są zaszczepione - odparł Waldemar Kraska dodając, że "to kolejny element zachęcający do szczepień".

- Myślę, że każda metoda jest dobra, każda metoda, abyśmy się bardziej wyszczepiali - stwierdził.

W odpowiedzi zespół Kult zapowiada, że nie będzie brał udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni.

"Apartheidowi mówimy zdecydowanie NIE. CHCEMY ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ" - poinformowali członkowie zespołu.