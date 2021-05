Koronawirus w Polsce. Ile osób jest w pełni zaszczepionych na COVID-19?

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dotąd w Polsce wynosi 8 812 (w ciągu doby liczba ta wzrosła o 150) - oznacza to, że niepożądany odczyn poszczepienny wystąpił przy 0,052 proc. szczepień.

Do Polski trafiło dotąd 18 618 220 szczepionek na COVID-19. Do punktów szczepień dostarczono 17 008 560 dawek. Liczba niewykorzystanych w Polsce szczepionek wynosi obecnie 1 790 029.

16 055 dawek szczepionki zostało zutylizowanych (w ciągu doby liczba ta wzrosła o 1 583).

Co najmniej jedną dawką zaszczepiono w Polsce 12 125 653 osób. Dwie dawki otrzymały 4 686 383 osoby. W pełni zaszczepionych na COVID-19 jest 4 995 207 osób (to wszystkie osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionek AstraZeneca, Pfizer/BioNTech i Moderna lub te, które otrzymały jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson). Oznacza to, że w pełni zaszczepionych na COVID-19 jest 13,1 proc. Polaków.

Po 142 dniach szczepień średnia dobowa liczba szczepień wykonywanych w Polsce wynosi 118 395.