Koronawirus. Arabia Saudyjska: Koniec z kwarantanną dla zaszczepionych

Obecnie wszyscy cudzoziemcy przybywający do Arabii Saudyjskiej muszą poddawać się kwarantannie trwającej od 7 do 14 dni, w zależności od tego z jakiego kraju przybywają.

Od 20 maja podróżni z pozostałych krajów, którzy zostali w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub są ozdrowieńcami, nie będą musieli natomiast poddawać się siedmiodniowej kwarantannie w specjalnych ośrodkach po przybyciu do Arabii Saudyjskiej.

Podróżni muszą też wykazać się negatywnym wynikiem testu PCR, by przekroczyć granicę Arabii Saudyjskiej.

Po zmianie przepisów 7-dniowej kwarantannie, na własny koszt, będzie musiał poddać się każdy, kto nie jest w pełni zaszczepiony lub nie jest ozdrowieńcem. Po sześciu dniach od przybycia do Arabii Saudyjskiej taka osoba musi poddać się testowi PCR. Takiemu testowi podróżny musi poddać się też nie później niż 72 godziny przed wylotem do Arabii Saudyjskiej - wynik negatywny jest warunkiem wpuszczenia do Arabii Saudyjskiej.

W związku z zagrożeniem COVID-19 Saudyjczycy - bez posiadania zgody władz - nie mogą podróżować do Libii, Syrii, Libanu, Jemenu, Iranu, Turcji, Armenii, Somalii, DR Konga, Afganistanu, Białorusi i Indii.