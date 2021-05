Adam Niedzielski: Spadły zakażenia. Będziemy mogli zdjąć maseczki

Ministerstwo Zdrowia poinformowąło, że w sobotę potwierdzono 4765 nowych zakażeń i śmierć 421 osób, u których testy wykazały SARS-CoV-2.

Jednocześnie o niemal 1000 spadła w ciągu doby liczba osób z COVID-19 w polskich szpitalach. Spadła również liczba zajętych respiratorów

Nowe statystyki skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski. "Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok. 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4" - napisał.

"Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz" - dodał szef resortu zdrowia.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem rząd opublikował rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wynika z niego, że od 15 maja do 5 czerwca nakaz noszenia maseczek nie będzie dotyczył miejsc na otwartym powietrzu.