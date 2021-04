Koronawirus. Jak szybko będą szczepić państwa UE? Wypowiedź unijnego komisarza

Komisarz Breton stoi na czele grupy zadaniowej odpowiedzialnej za program szczepień na COVID-19 w UE.

Komisja Europejska postawiła sobie za cel zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji UE do końca lata (taki cel przedstawia w Polsce premier Mateusz Morawiecki).

- Jesteśmy pewni, że będziemy w stanie dostarczyć wystarczającą liczbę dawek szczepionek (na COVID-19 do państw członkowskich - red.), ale jest prawdą, że to kraje członkowskie muszą zorganizować się tak, aby być w stanie to zrobić (zaszczepić 70 proc. mieszkańców do końca lata - red.) - mówił Breton w irlandzkim parlamencie.