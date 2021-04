Koronawirus. Sondaż: Jaką szczepionką na COVID chcieliby się szczepić Polacy?

Szczepienia na COVID-19 trwają w Polsce od 27 grudnia. Jako pierwsza w Polsce i w UE została dopuszczona do użycia szczepionka koncernu Pfizer i firmy biotechnologicznej BioNTech, oparta na technologii mRNA.

Drugą dopuszczoną do użycia w Polsce i w UE szczepionką była szczepionka koncernu Moderna - również oparta na technologii mRNA.

Pod koniec stycznia do użycia w Polsce i UE dopuszczono szczepionkę brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca - to tzw. szczepionka wektorowa, w której nośnikiem informacji o białku koronawirusa jest cząsteczka niegroźnego dla człowieka adenowirusa.

W marcu do użycia w Polsce i w UE dopuszczono szczepionkę koncernu Johnson&Johnson - to również szczepionka wektorowa, w której nośnikiem informacji o białku koronawirusa jest adenowirus. To pierwsza dopuszczona do użycia w Unii i w Polsce szczepionka jednodawkowa. Szczepienia z użyciem szczepionki Johnson&Johnson jeszcze się w Polsce nie zaczęły.

W ostatnich dniach wiele krajów UE ograniczyło stosowanie szczepionki AstraZeneca u osób poniżej 55-60 roku życia (Polska nie należy do tych krajów). Ma to związek z komunikatem Europejskiej Agencji ds. Leków, która przyznała, że bardzo rzadkim efektem ubocznym podania tej szczepionki może być wystąpienie rzadkich rodzajów zakrzepów - zakrzepy takie wykrywano przede wszystkim u zaszczepionych AstraZeneką kobiet poniżej 50. roku życia.