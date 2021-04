Premier: W drugim kwartale dodatkowe dawki szczepionki przeciw COVID-19 w Polsce

- Mamy coraz bardziej rozpędzony program szczepień, który dociera do coraz większej liczby osób - powiedział na konferencji prasowej szef rządu. - Przekraczamy liczbę 7 tys. punktów szczepień - dodał.

Czytaj także:

Spada liczba zakażeń i hospitalizacji. Andrusiewicz: Nie ma pola do luzowania obostrzeń

Mateusz Morawiecki odwiedził Narodowy Punkt Szczepień w Gdańsku. Ocenił, że są podstawy do twierdzenia, że do końca czerwca w Polsce będzie tyle osób zaszczepionych przeciw COVID-19, że "zaczniemy osiągać pułap odporności zbiorowej". - Może nawet wcześniej, ale wydaje się, że do końca drugiego kwartału jest to wysoce prawdopodobne - dodał.