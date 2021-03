Sondaż: Jak Polacy oceniają ministra zdrowia w kontekście walki z epidemią?

W połowie stycznia rząd zaczął powoli odmrażać gospodarkę - otwarto m.in. galerie handlowe a dzieci z klas I-III wróciły do szkół. Następnie otwarte zostały muzea i galerie sztuki, a potem także hotele, kina, teatry, opery, baseny, sauny i solaria - które miały działać w reżimie sanitarnym.

Po objęciu urzędu Niedzielski wprowadził zmiany strategii walki z COVID-19 - w Polsce wprowadzono system regionalizacji obostrzeń (podział na strefy zielone, żółte i czerwone), zaprzestano testów osób, u których nie zaobserwowano objawów COVID-19 i skrócono czas kwarantanny po pozytywnym teście na COVID-19 do 10 dni (w przypadku ustąpienia w tym czasie objawów).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy o to jak oceniają działania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w kontekście walki z epidemią COVID-19 w Polsce.

Na tak zadane pytanie 23,7 proc. respondentów odpowiedziało: "Pozytywnie".

41,3 proc. ankietowanych oceniło ministra negatywnie.

35 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej negatywnie oceniają te działania badani w wieku do 24 lat (49%), mieszkańcy dużych miast (200 – 499 tys.: 45%; pow. 500 tys.: 47%), a rzadziej negatywnie respondenci o dochodzie poniżej 1000 zł. (29%). Mężczyźni częściej wyrażają w tej sprawie zdanie: oceniający negatywnie (44% vs kobiety – 39%), oceniający pozytywnie (26% vs kobiety – 22%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

