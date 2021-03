16 741 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 396 osób

Najnowsze dane resortu zdrowia mówią, że z powodu zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 26 075 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem pacjentów podłączonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 2512. Kwarantanną z uwagi na SARS-CoV-2 objęto 392 575 osób. Od początku epidemii ozdrowiało 1 693 875 zakażonych.

We wtorkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy potwierdziły zakażenie nowym koronawirusem u kolejnych 16 741 osób. Oznacza to 16,29 proc. wzrostu w stosunku tygodniowym. Jednocześnie to najmniejszy procentowy wzrosty tydzień do tygodnia od 15 lutego.

Nowe przypadki dotyczą wszystkich województw: mazowieckiego (3105), śląskiego (2023), wielkopolskiego (1420), dolnośląskiego (1307), małopolskiego (1211), łódzkiego (1112), warmińsko – mazurskiego (894), pomorskiego (871), kujawsko – pomorskiego (863), lubelskiego (737), podkarpackiego (721), świętokrzyskiego (553), lubuskiego (428), zachodniopomorskiego (402), podlaskiego (355), opolskiego (316).

"423 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - poinformował resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 314 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 2 089 869 osób, 49 761 zakażonych zmarło.