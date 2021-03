Pfizer rozpoczyna badania szczepionki na dzieciach

Pierwsi uczestnicy badania otrzymali już swoje zastrzyki. W pierwszej fazie badania szczepionka zostanie podana 144 dzieciom.

Firma poinformowała w czwartek, że określono preferowane dawkowanie z podziałem na trzy grupy wiekowe - od 6 miesięcy do 2 lat, od 2 do 5 lat oraz od 5 do 11 lat.

Na pierwszym etapie badania będzie podawana 10 mikrogramowa dawka szczepionki, po czym stopniowo będą ona zwiększana. Uczestnicy mają również możliwość przyjmowania dawek 3 mikrogramów. Szczepionka dla dorosłych wymaga dwóch dawek, które zawierają 30 mikrogramów każda.

Naukowcy ocenią bezpieczeństwo i skuteczność wybranych poziomów dawek w kolejnej fazie badania, w której uczestnicy zostaną losowo wybrani do otrzymania szczepionki lub placebo. Po sześciomiesięcznej obserwacji dzieci, które otrzymały placebo, będą miały możliwość otrzymania szczepionki.

"Firma Pfizer ma duże doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych szczepionek u dzieci i niemowląt oraz jest zaangażowana w poprawę zdrowia i dobrobytu dzieci poprzez przemyślane badania kliniczne" - przekazano w oświadczeniu.