Policja zapowiada "zdecydowane represje" za łamanie obostrzeń

- Niech przykładem na to będzie to, że systematycznie, każdego dnia, zwiększamy liczbę policjantów kierowanych do służby na naszych ulicach, którzy te zadania otrzymują do realizacji - dodał.

Szymczyk przekazał, że codziennie ponad 20 tys. policjantów będzie "w sposób absolutnie priorytetowy" traktować przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.

Komendant Główny Policji przedstawił liczby "dotyczące obowiązku noszenia maseczek". Poinformował, że w ostatnich miesiącach dziennie policjanci "rozliczali" średnio 2,5 tys. osób "za brak maseczek czy, wcześniej, obowiązku zasłaniania ust i nosa". Jarosław Szymczyk podał, że minionej doby było blisko 9 tys. takich przypadków, a poprzedniej - 6 tys.

- To pokazuje, że policjanci w sposób odpowiedzialny podchodzą do realizacji tych obowiązków. Chcę zapowiedzieć, że (kontrolowanie - red.) przestrzegania tych obostrzeń w najbliższych dniach i tygodniach będzie jednym z priorytetów każdej służby, każdego funkcjonariusza polskiej policji - oświadczył.

- Absolutna większość naszych obywateli stosuje się do tych obostrzeń. Ale niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają i to często w sposób niezwykle lekceważący - i tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana, i będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać, bo tylko w ten sposób możemy wesprzeć tych, którzy dzisiaj są w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi o stan zdrowia i tych, którzy są tak obciążeni pracą, mówię tutaj o służbach medycznych w naszym kraju - mówił Komendant Głównej Policji.

- Wierzę głęboko w to, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie się zmobilizować i tych obostrzeń wszystkich przestrzegać. Wierzę w to, że policjanci nie będą musieli sięgać po środki represyjne, ale tam, gdzie to lekceważenie będzie, tam pojawi się represja z naszej strony - zapowiedział Szymczyk.