Koronawirus. Jeszcze mniej szczepionek AstraZeneca trafi do UE do końca marca Fotorzepa, Marian Zubrzycki

AstraZeneca zmniejsza prognozowane dostawy szczepionek na COVID-19 do UE w pierwszym kwartale 2021 roku do 30 mln dawek. To jedna trzecia pierwotnych zobowiązań koncernu wobec UE w tym okresie.