Poseł PiS: Szczepionki z Chin i Rosji? Chętnie bym się zaszczepił

Do sprawy odniósł się na antenie TVP Info poseł PiS Krzysztof Lipiec, który zapytany został, czy Polska powinna szczepić preparatami z Chin albo Rosji. – Jeśli jest gwarancja na to, że te szczepionki są bezpieczne, to tak - powiedział. - Można to zrobić poza procedurami Unii Europejskiej, w myśl prawa krajowego, jak Węgry. Mogą w ten sposób najszybciej wygrać z pandemią - dodał i podkreślił, że „chętnie poddałby się takiemu szczepieniu”. - Premier i prezydent Węgier poddali się niestandardowym szczepionkom - zaznaczył Krzysztof Lipiec.

Szczepionka koncernu Sinopharm od ubiegłego tygodnia podawana jest na Węgrzech. To jedyny kraj Unii Europejskiej, który zatwierdził rosyjskie i chińskie szczepionki, które nie zostały zatwierdzone przez Brukselę.