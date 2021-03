Koronawirus w Polsce: Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni przekroczyła 10 tys.

Rzecznik rządu, Piotr Müller, w rozmowie z Wirtualną Polską ujawnił, że w ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 7 937 zakażeń koronawirusem.

W porównaniu do ubiegłego wtorku liczba zakażeń wykrytych w ciągu doby wzrosła - tydzień do tygodnia - o 1627. Oznacza to wzrost tydzień do tygodnia o 25 procent.

W porównaniu do wtorku przed dwoma tygodniami liczba wykrytych zakażeń wzrosła o 2 759.