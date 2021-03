Epidemiolog: W Rosji trwa pierwsza fala epidemii koronawirusa

- Zacznijmy od stwierdzenia faktu, że jeszcze nie przeszliśmy przez pierwszą falę. To klasyka gatunku: zero-wzrost-zero. Nie dotarliśmy do zera. Mieliśmy zero (zakażeń - red.) na początku marca 2020 r. - powiedział Aleksander Gorełow w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:

Co dziesiąty zakażony pacjent podłączony do respiratora

Ponad tysiąc zakażeń w jednym województwie



- Tak naprawdę wciąż trwa pierwsza fala. I zgodnie z zasadami, jeśli wirus mutuje, mutuje w sposób znaczący, to gdy (mutacja - red.) rozprzestrzeni się w sposób porównywalny skalą (z dotychczasowym szczytem epidemii - red.), to zacznie się druga fala - dodał.