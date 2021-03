Koronawirus. Dr Anthony Fauci: Szczepienie Trumpa było straconą szansą

- To (szczepienie Trumpa) było wyjątkowo dobrą okazją, by wysłać sygnał do ludzi, którzy z pewnością posłuchaliby go (Trumpa) tak jak słuchali go w wielu innych przypadkach - mówił Fauci w rozmowie z CNN.

Epidemiolog zwrócił uwagę, że Trump jest niezwykle popularny wśród swoich zwolenników, których liczbę szacuje na dziesiątki milionów (w wyborach prezydenckich z 3 listopada 2020 roku Trump uzyskał ponad 74 mln głosów).

- Miał wielki wpływ. Była to, niestety, stracona szansa, ponieważ mógł sprawić, że wiele osób, które wahają się czy się zaszczepić, zaszczepiłoby się. Żałuję, że tego nie zrobił - stwierdził Fauci.