Prof. Pyrć: Wrócimy do pełnego lockdownu, jeżeli nie będziemy postępowali rozsądnie

- Ważne jest, abyśmy zachowywali rozsądek, zachowywali te zasady, które od początku obowiązują, bo jeżeli to się nie będzie działo, to niestety wylądujemy w takiej sytuacji, jak byliśmy jesienią albo w jeszcze znacznie gorszej - zaznaczył.

Dopytywany o różnice w objawach prof. Pyrć zastrzegł, że nie chce spekulować. - Nie widziałem danych, które by to potwierdzały jednoznacznie - wyjaśnił. Podkreślił, że nie jest powiedziane, iż w przyszłości nie uda się powiązać wariantu wirusa z konkretnymi objawami.



Zaznaczając, że nie zaprzecza doniesieniom podkreślił, że nie chce dyskutować "o czymś, na co w tym momencie nie ma żadnych dowodów, takich konkretnych".

Członek Rady Medycznej był też pytany, czy zalecałby noszenie maseczek ochronnych z dodatkowymi filtrami.

Czytaj także:

Ministerstwo Zdrowia: Wskaźnik transmisji koronawirusa przestał rosnąć

- Na pewno nie zalecałbym tych z zaworkiem - odparł.

- Główną rolą maseczki jest to, że jeżeli jesteśmy chorzy (część chorych o tym nie wie, bo może być przed objawami albo może być bezobjawowo zakażona), możemy być zagrożeniem dla innych i w tym momencie maseczka stanowi faktyczną barierę dla aerozoli, kropelek, które wydobywają się z naszego układu oddechowego - mówił.

- Jeżeli taka maseczka ma zaworek, to ten zaworek się otwiera i wypuszcza to wszystko na zewnątrz. Rola filtrująca tej maseczki jest wtedy zerowa - zaznaczył prof. Krzysztof Pyrć.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:

Najwięcej zajętych respiratorów od trzech miesięcy

Zakażeń o blisko 30 proc. więcej niż przed tygodniem

Ocenił, że najważniejsze, byśmy "potraktowali sprawę po prostu poważnie". - Ja wiem, że to jest dyskomfort. Ja również nie jestem fanem maseczek na co dzień, ale jednak się do tego stosuję, dlatego że ceną za zignorowanie tego będzie niestety sytuacja znacznie gorsza i to się odbije również na naszym życiu codziennym. To nie chodzi o to, że wartości, słupki wzrosną, tylko po prostu wrócimy do pełnego lockdownu, jeżeli nie będziemy postępowali rozsądnie - przekonywał.