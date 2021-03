Japonia: 391 godzin nadgodzin urzędnika walczącego z COVID

Według słów Kato pracowanie przez blisko 400 nadliczbowych godzin w miesiącu przez jednego urzędnika jest czymś bardzo odbiegającym od normy.

Dane opublikowane przez rząd Japonii w piątek wskazują, że pracownicy Biura ds. Kontroli COVID-19 działającego przy japońskim rządzie w styczniu przepracowali średnio po 124 godzin więcej niż wynikałoby to z normalnego czasu pracy.

Jeden z urzędników przepracował 391 godzin ponad normę.

Yasutoshi Nishimura, minister koordynujący walkę z COVID-19, przeprosił za dopuszczenie do tego, by pracownicy wypracowali aż tyle nadgodzin, znacznie więcej niż dopuszczają przepisy i zobowiązał się do wprowadzenia reform, które "złagodzą presję" na jego pracowników.