Będzie mniej łóżek dla pacjentów z Covid-19

- Mamy następny plan, by jeszcze ograniczyć te łóżka do 25 tys., przeznaczonych czysto dla pacjentów covidowych, zakażonych koronawirusem - powiedział.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w rozmowie z radiową Jedynką, że od końca stycznia liczba miejsc w szpitalach zostanie ograniczona do 28 tysięcy.

Kraska wyjaśnił, że miejsca te zostaną przeznaczona dla osób, które mają inne choroby niż Covid-19. - Chcemy zwiększyć dostęp do pozostałych usług medycznych. Szczególnie, że mamy w zapasie szpitale tymczasowe, które są puste i daj Boże, by dalej były puste. Ale jeśli będzie trzeba, to je wykorzystamy - wyjaśnił.

Wiceminister mówił również o rozpoczętym dziś procesie rejestracji na szczepienia pacjentów powyżej 70. roku życia. - Pierwsze sygnały, które mamy dzisiaj są bardzo optymistyczne, jest bardzo duże zainteresowanie, pod przychodniami pojawiają się kolejki - powiedział.

- Apeluję żebyśmy nie stali w kolejkach, można zadzwonić na infolinię lub swojego lekarza rodzinnego, żebyśmy nie musieli się gromadzić w ten chłodny poranek, mamy zimę, osoby starsze nie muszą czekać i osobiście się zapisać - dodał.

- W momencie startu infolinia jest przeciążona, ponad 2000 konsultantów przyjmuje zgłoszenia, zainteresowanie jest tak duże, że trudno, by wszystkie telefony były odebrane jednocześnie. Gdy się nie dodzwonimy, konsultanci oddzwonią - wyjaśnił Kraska.