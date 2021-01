AstraZeneca musi podzielić się produkcją szczepionki z UE

AFP poinformowała w środę, że dwie brytyjskie fabryki koncernu AstraZeneca, produkujące szczepionkę przeciw COVID-19, muszą dzielić produkcję z Unią Europejską. Jak pisze agencja, wynika tak z kontraktu, który firma farmaceutyczna podpisała z Brukselą.

Unia Europejska zwróciła się wcześniej do brytyjsko-szwedzkiego przedsiębiorstwa AstraZeneca, aby upubliczniło kontrakt zawarty z Unią Europejską na dostawę szczepionek. Poniedziałkowe rozmowy przedstawicieli Komisji Europejskiej z firmą farmaceutyczną nie przyniosły bowiem rezultatu. Jak zaznaczyła unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides, były one „rozczarowujące”. Jednocześnie powiedziała także, że zmniejszenie dostaw będzie złamaniem umowy, czego UE nie może zaakceptować.