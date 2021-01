Wielka Brytania od poniedziałku zaostrza kontrole na granicach

Na konferencji prasowej premier Boris Johnson poinformował, że łącznie w Wielkiej Brytanii przeciw koronawirusowi zaszczepiono ponad 3,2 mln osób, czyli jedną na 20 osób. Zaszczepionych jest 45 proc. osób powyżej 80. roku życia - ponad 1,3 mln.

3.2 million people across the United Kingdom have been vaccinated against COVID-19.



More than any other country in Europe. pic.twitter.com/x6Zrq4zOi7