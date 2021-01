Pielęgniarki: Oddziały zakaźne pełne dzieci

Laura Duffell z King's College Hospital w Londynie powiedziała, że nowy wariant koronawirusa Covida dotyka dzieci i młodych dorosłych, którzy nie cierpią na żadne choroby współistniejące.

- To zupełnie co innego. To właśnie to sprawia, że jest ona tak straszna dla nas, lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich innych osób pracujących na pierwszej linii frontu - skomentowała.

- Pierwsza fala minimalnie dotknęła dzieci. Teraz mamy cały oddział dzieci i wiem, że niektórzy z moich kolegów są w tej samej sytuacji, mają cały oddział dzieci z Covidem - dodała.