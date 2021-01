Zgorzelski o szczepieniach na COVID-19: Artyści dali się wkręcić

Zgorzelski zapytany o to, jak ocenia Narodowy Program Szczepień, odpowiedział, że nie jest on odpowiednio zorganizowany.

- Statystki nie powalają, zważywszy na miejsce w rankingach europejskich pod względem liczby zaszczepień. Są państwa i społeczności dużo lepiej zorganizowane niż my, np. wyszczepienie procentowe w Danii jest czterokrotnie większe niż u nas. Skoro jest tak dobrze w przekazie rządowym, to dlaczego jest tak słabo w danych statystycznych? Otóż moim zdaniem i - zdaniem - całego klubu Koalicji Polskiej - brakuje zaufania do samorządów, wszystko musi być centralnie zarządzane: szczepionki narodowe, program narodowy, rząd narodowy – wyliczał poseł PSL-u.