Sondaż: Ilu Polaków nie zamierza przestrzegać obostrzeń w sylwestra?

Za wyjście z domu między 19 a 6 bez ważnego powodu grozić będzie mandat (do 500 zł) lub kara od sanepidu (do 30 tysięcy złotych). O obostrzeniach tych pisaliśmy kilkukrotnie na łamach "Rzeczpospolitej".

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy zamierzają zastosować się do ograniczeń w swobodzie poruszania się między 19 a 6 w sylwestra?

Na tak zadane pytanie 62,7 proc. respondentów odpowiedziało "Tak".

20,3 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "Nie".

17 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Mężczyźni (26%) częściej niż kobiety (21%) deklarują, że nie będą przestrzegać ograniczeń w swobodzie poruszania się w godzinach nocnych w sylwestra. Niechęć do zastosowania się do zakazu, najczęściej wyrażają młodzi do 24 lat (42%), zarabiający od 2001 do 3000 zł (33%), oraz mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (29%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.