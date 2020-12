Posłowie PiS do medyków: Koledzy, koleżanki - szczepmy się na COVID

- Jeżeli producent dotrzyma słowa, 26 grudnia przyjedzie do jednej ze składnic rezerw materiałowych ok. 10 tysięcy szczepionek. 27 grudnia rozpoczną się szczepienia - tego dnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tysięcy pacjentów - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Dowiedz się więcej: Walka z epidemią COVID. W rankingu Bloomberga Polska 47. na 53 państwa

- Na przełomie grudnia i stycznia powinno do nas przyjechać 300 tys. dawek. I w kolejnym tygodniu kolejne 300 tys. dawek - dodał.

21 grudnia Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła warunkowo szczepionkę Pfizera/BioNTech do użycia na terenie Unii Europejskiej.

We wtorek posłowie PiS i jednocześnie lekarze - Bolesław Piecha i Tomasz Latos - zaapelowali do pracowników służby zdrowia, aby ci zaszczepili się przeciw koronawirusowi. Poseł Latos ocenił, że masowe szczepienia wśród personelu medycznego zachęcą innych obywateli, którzy wciąż mają wątpliwości co do szczepień na COVID.