Badanie: Maski blokują 99,9 proc. dużych cząsteczek covidowych

Za główny czynnik napędzający transmisję wirusa SARS-CoV-2 uważa się duże kropelki z dróg oddechowych, które zachowują się jak pociski, dopóki nie opadną wskutek działania grawitacji. Mniejsze, czasami nazywane kroplami aerozolu, mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez dłuższy czas. Badanie skupiało się na cząstkach o średnicy większej niż 170 mikronów - czyli ok. 2-4 razy większej, niż grubość włosa. Cząsteczki aerozolu, które mają tendencję do podążania za prądami powietrza, są ogólnie opisywane jako mniejsze niż 20 lub 30 mikronów.

- Jeśli nosisz maskę, ograniczasz przenoszenie wirusa nawet dziesięciokrotnie - powiedział Ignazio Maria Viola.

Według Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) w Seattle w USA, powszechne stosowanie masek mogłoby uratować ok 55 tys. osób. Naukowcy z instytutu - którzy przewidywali w połowie lipca, że liczba zgonów Covid-19 w Stanach Zjednoczonych przekroczy 224 tys. do 1 listopada - przewidują zgodnie z obecnym trendem 561 tys. zgonów do 1 kwietnia 2021 roku. Ich zdaniem noszenie masek w tym czasie zmniejszyłoby liczbę ofiar śmiertelnych na świecie o 400 tys., z 2,9 miliona do 2,5 miliona. Do tej pory liczba zgonów, związanych z Covid-19, to ok. 1,7 mln.

W tym miesiącu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące masek, zalecając noszenie ich w pomieszczeniach w obecności innych osób, chyba, że znakomicie działa wentylacja.



Maski służą przede wszystkim do zmniejszenia emisji kropelek, zawierających wirusy, gdy ludzie kaszlą, mówią, albo po prostu oddychają. Ale mogą również pomóc w zapobieganiu wdychaniu kropelek przez osobę, które je noszą. Jak stwierdziła amerykańska agencja CDC, „maski z tkaniny nie tylko skutecznie blokują większość dużych kropelek (20-30 mikronów i większych), ale mogą również blokować wydychanie drobnych kropelek i cząstek, często nazywanych aerozolami”.